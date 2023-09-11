Глава МИД Израиля обсудил с британским коллегой укрепление связей и противодействие Ирану

Стороны также обсудили перспективы нормализации отношений Израиля с арабскими государствами в рамках "Авраамовых соглашений"

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн принял в своем офисе в Иерусалиме британского коллегу Джеймса Клеверли, прибывшего с визитом в еврейское государство. Они обсудили укрепление двусторонних связей, совместное противодействие Ирану и нормализацию отношений Израиля с арабскими странами, сообщил по итогам встречи Коэн на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Британия - один из ближайших друзей Израиля в мире и наш крупнейший торговый партнер в Европе. Я говорил с министром Клеверли о совместном развитии экономических и технологических проектов и просил его продвигать соглашение о свободной торговле между нашими странами, которое бы еще больше расширило торговлю и сотрудничество", - отметил израильский министр.

Еще одной темой разговора, добавил он, стало совместное противодействие Ирану, по этому вопросу позиции сторон совпадают. "Я поблагодарил британского министра иностранных дел за приверженность Великобритании тому, чтобы остановить иранскую ядерную программу", - указал Коэн.

Он также сообщил, что они с Клеверли обсудили перспективы нормализации отношений Израиля с арабскими государствами в рамках "Авраамовых соглашений", и поблагодарил коллегу за поддержку, которую Лондон оказывает этому процессу.