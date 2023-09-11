11 сентября, 17:39

Правительство Белоруссии приняло постановление о закрытии посольства в Словакии

Документ вступит в силу 12 сентября

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белоруссия закрывает свое посольство в Словакии. Соответствующее постановление Совета министров (правительство) размещено на правовом интернет-портале республики.

Документ под названием "О закрытии посольства Республики Беларусь в Словацкой Республике" пока находится в разделе "Новые поступления", доступа к его содержанию нет. Постановление было принято 8 сентября и вступит в силу 12 сентября.

В середине августа на сайте белорусского посольства в Братиславе было размещено сообщение о том, что с 1 сентября 2023 года граждане, состоящие на консульском учете в диппредставительстве в Словакии, переводятся на консульский учет в дипмиссию Белоруссии в Австрии. 

Теги:
БелоруссияСловакия
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