В Госдепе заявили, что позиция США по ракетам ATACMS не менялась

Вашингтон не передает их Киеву

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Это вопрос, который мы продолжаем рассматривать. Но изменения на данном этапе не было", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя публикации в западной печати о намерении Вашингтона передать Киеву ракеты ATACMS.

"Скажу только, что эти разговоры у нас с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства США. Однако на этом этапе у нас нет новой позиции, о которой можно было бы объявить", - отметил Миллер.