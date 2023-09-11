11 сентября, 17:43,
обновлено 11 сентября, 17:58
Военная операция на Украине

В Госдепе заявили, что позиция США по ракетам ATACMS не менялась

Вашингтон не передает их Киеву

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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"Это вопрос, который мы продолжаем рассматривать. Но изменения на данном этапе не было", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя публикации в западной печати о намерении Вашингтона передать Киеву ракеты ATACMS.

"Скажу только, что эти разговоры у нас с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства США. Однако на этом этапе у нас нет новой позиции, о которой можно было бы объявить", - отметил Миллер. 

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