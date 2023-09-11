В Госдепе рассчитывают на визит Ван И в США до конца года

В ведомстве не стали предполагать, может ли такая встреча состояться в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Вашингтон рассчитывает, что новый глава МИД КНР, член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И посетит США с визитом до конца года. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я думаю, что китайское правительство должно решать, приедет или не приедет Ван И на Генеральную Ассамблею ООН [в Нью-Йорке] на следующей неделе. Тем не менее независимо от того, будет ли это [визит Ван И] на Генеральной Ассамблее ООН или после нее, мы рассчитываем, что до конца года госсекретарь [Энтони] Блинкен примет главу МИД Ван И в США", - сказал Миллер.

При этом представитель Госдепа не стал предполагать, может ли такая встреча состояться в Вашингтоне, сославшись на то, что на данный момент у него нет информации о потенциальных встречах Блинкена, о которых можно было бы объявить.

Отвечая на вопрос о возможной встрече президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, Миллер заявил, что глава американской администрации надеется встретиться с ним "позже этой осенью". "Мы считаем, что ничто не заменит беседы один на один на таком высоком уровне, так что мы продолжим работать над возможностью проведения таких встреч, но на данный момент нам нечего подтвердить", - отметил представитель Госдепа.