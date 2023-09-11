Пашинян заявил, что ситуация на границе остается напряженной

По словам премьер-министра Армении, Азербайджан скапливает силы у границы

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной, Азербайджан продолжает скапливать силы. Об этом в интервью Общественному телеканалу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Азербайджан скапливает силы у нашей границы, у Нагорного Карабаха", - сказал он.

Пашинян заявил, что Путин хорошо проинформирован о ситуации на границе Армении и Азербайджана.

"Я уверен, что Владимир Путин хорошо проинформирован о ситуации. Целью и смыслом всех телефонных звонков [с остальными лидераими] было донести эту информацию до моих коллег, которые не были проинформированы о тех или иных нюансах", - отметил он.

Римский статут

По словам армянского премьера, возможная ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда не направлена против России, а связана с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.

"Что касается ратификации Римского статута, то этот процесс начался в декабре 2022 года. Этот процесс связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности", - отметил он.

В контексте ратификации Римского статута Пашинян добавил, что Армения намерена обратится в Международный уголовный суд, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности, в частности по сентябрьским событиям 2022 года и по другим эпизодам.

Ранее источник в МИД РФ сообщал ТАСС, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с РФ последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне "ордеров" в отношении руководства РФ.