В Минске заявили, что СБУ пытается активно вербовать белорусов дистанционно

По данным КГБ Белоруссии, "как правило, объектами вербовки становятся лица, склонные к получению легкой наживы"

МИНСК, 11 сентября /ТАСС/. Украинские спецслужбы активно пытаются дистанционно вербовать граждан Белоруссии для совершения терактов. Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ) Константин Бычек.

"Комитетом государственной безопасности фиксируется активная вербовочная деятельность со стороны спецслужб Украины, в частности Службы безопасности Украины (СБУ), в отношении белорусских граждан как для проведения разведдеятельности, так и для их использования при совершении актов терроризма", - сказал он в интервью каналу издательского дома "Беларусь сегодня", размещенном на видеохостинге YouTube.

По словам Бычека, "как правило, объектами вербовки становятся лица, склонные к получению легкой наживы, которые даже за скромное денежное вознаграждение готовы пойти на совершение в том числе тяжких преступлений".

"С учетом нынешних реалий вербовка осуществляется дистанционно, а люди вовлекаются в противоправную деятельность поэтапно: вначале отрабатывают легкие задания, связанные с фото- и видеосъемкой различных объектов, а потом они привлекаются для проведения тайниковых операций. Ну и в конечном итоге их используют при совершении актов терроризма", - пояснил заместитель начальника следственного управления.

Ранее агентство БелТА сообщило со ссылкой на заявление КГБ, что в Белоруссии задержали готовивших подрывы железнодорожных путей диверсантов, завербованных СБУ. Издание "СБ. Беларусь сегодня", анонсируя выпуск спецрепортажа на тему операции КГБ, сообщило, что деятельность боевых групп СБУ была пресечена в течение недели начиная с 26 августа. При этом издание отмечает, что боевые ячейки созданы для совершения диверсий и терактов не только в Белоруссии, но и в России.