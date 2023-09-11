Пашинян заявил, что отношения Армении и Запада не изменились

Но на восприятие западных стран Россией мог повлиять украинский кризис, считает армянский премьер

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Отношения Армении со странами Запада не изменились, но на их восприятие Россией мог повлиять украинский кризис. Об этом в интервью Общественному телеканалу заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Запад или Россия никогда не имели монополии на решение проблемы Нагорного Карабаха, Армения всегда обсуждала эти вопросы на этих платформах. Другой вопрос, что с февраля 2022 года бывшие партнеры заявили, что не собираются общаться друг с другом, но не из-за Армении, а из-за Украины. Мы всегда обсуждали эти вопросы и на Западе, и с Россией. Сейчас, естественно, думают, что надо меньше общаться с другой стороной, но это неправильный подход. Их отношения изменились, а наши - нет. Но поскольку их отношения изменились, изменилось и их восприятие наших отношений", - отметил он.