11 сентября, 18:28,
обновлено 11 сентября, 19:14

Пашинян заявил, что отношения Армении и Запада не изменились

Но на восприятие западных стран Россией мог повлиять украинский кризис, считает армянский премьер

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Отношения Армении со странами Запада не изменились, но на их восприятие Россией мог повлиять украинский кризис. Об этом в интервью Общественному телеканалу заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Запад или Россия никогда не имели монополии на решение проблемы Нагорного Карабаха, Армения всегда обсуждала эти вопросы на этих платформах. Другой вопрос, что с февраля 2022 года бывшие партнеры заявили, что не собираются общаться друг с другом, но не из-за Армении, а из-за Украины. Мы всегда обсуждали эти вопросы и на Западе, и с Россией. Сейчас, естественно, думают, что надо меньше общаться с другой стороной, но это неправильный подход. Их отношения изменились, а наши - нет. Но поскольку их отношения изменились, изменилось и их восприятие наших отношений", - отметил он. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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