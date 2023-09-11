Спикер парламента Молдавии считает, что страна должна разорвать отношения с СНГ

Как заявил Игорь Гросу, "Молдавия должна отбросить идею быть мостом между Западом и Востоком, между ЕС и СНГ"

КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу высказался за разрыв отношений республики с СНГ.

"Молдавия должна отбросить идею быть мостом между Западом и Востоком, между ЕС и СНГ. Два года назад мы выбрали вектор евроинтеграции. Это наш путь, речь идет не о партии, это исторический момент для общества. 30 лет делались различные концепции, чтобы быть мостом между Западом и Востоком, иметь отношения с ЕС и СНГ. 30 лет длились эксперименты, давайте прекратим их проводить на самих себе, это болезненно", - сказал Гросу, выступая в эфире телеканала "ТВР-Молдова", который финансируется правительством Румынии.

В этом году парламент Молдавии денонсировал больше 10 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Отношение Молдавии к Содружеству стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду и прихода к власти в 2021 году Партии действия и согласия, лидером которой является Гросу. Санду ни разу не участвовала в саммитах СНГ, в этом году риторика Кишинева в адрес Содружества ожесточилась: глава МИД Николай Попеску объявил о начале денонсации соглашений, которые не используются или потеряли актуальность. Со своей стороны бывший глава государства, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что после смены власти в стране будут восстановлены все соглашения с СНГ, которые незаконно денонсировала правящая партия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.