Нетаньяху обсудил с главой МИД Великобритании сдерживание ядерной программы Ирана

Стороны также обсудили "нарастающее двустороннее сотрудничество в сферах безопасности, технологий и экономики"

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в своем офисе в Иерусалиме министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, прибывшего в еврейское государство с рабочим визитом. Главными темами их встречи стало сдерживание ядерной программы Ирана и развитие двустороннего сотрудничества, сообщила по итогам беседы пресс-служба израильского правительства.

"Премьер-министр подчеркнул важность предотвращения получения Ираном ядерного потенциала и указал на необходимость помешать продолжающейся деятельности Ирана, направленной на подрыв региональной и глобальной стабильности", - говорится в сообщении.

Нетаньяху и Клеверли также обсудили "нарастающее двустороннее сотрудничество в сферах безопасности, технологий и экономики, особенно в области искусственного интеллекта", добавили в правительственной пресс-службе.

Подводя итоги встречи, Нетаньяху выразил уверенность в том, что Израиль и Великобритания "являются странами-единомышленницами, умными странами". "Мир принадлежит тем, кто совершает инновации. Мы нации инноваторов. Мы являемся сильными, яркими и настроенными на сотрудничество демократиями. И это прекрасно", - сказал израильский премьер, обращаясь к Клеверли, и выразил надежду, что нынешний визит британского министра послужит дальнейшему укреплению дружеских отношений двух стран.