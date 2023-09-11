Глава МИД Британии призвал израильтян и палестинцев к деэскалации напряженности

Джеймс Клеверли также подчеркнул важность того, чтобы Израиль оказывал поддержку Украине, в том числе в ее восстановлении

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли призвал Израиль и Палестину добиваться деэскалации обострившейся напряженности в регионе. Соответствующее заявление было распространено британским внешнеполитическим ведомством по итогам встречи Клеверли с главой израильского МИД Эли Коэном в Иерусалиме.

"Министр иностранных дел признал рост напряженности в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. Он выразил свои соболезнования в связи с неоднократными терактами против граждан Израиля и подтвердил, что Соединенное Королевство поддерживает право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом, - отмечается в документе. - Министр призвал израильтян и палестинцев к конструктивным действиям по деэскалации напряженности и сохранению решения на основе сосуществования двух государств. В случае Израиля это будет включать отказ от расширения поселений, а также действия, направленные на предотвращение насилия [против палестинцев] со стороны поселенцев и прекращение практики, позволяющей им оставаться безнаказанными".

Клеверли также подчеркнул важность того, чтобы Израиль оказывал поддержку Украине, в том числе в ее восстановлении. Кроме того, министры "приветствовали продолжающееся сотрудничество двух стран в противостоянии иранской угрозе". Была затронута и тема переговоров, посвященных пересмотру условий соглашения о свободной торговле между Соединенным Королевством и Израилем.

В заявлении также подчеркивается, что британский министр выразил обеспокоенность по поводу "любого отхода [Израиля] от демократических принципов, на которых строится стратегическое партнерство" с ним.

Программа визита Клеверли включает и встречи с премьер-министрами Израиля и Палестины Биньямином Нетаньяху и Мухаммедом Штайе. Из Израиля Клеверли отправится на оккупированные палестинские территории, где встретится с руководством Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, а также побывает в лагере беженцев Джалазон.