Президент Молдавии задерживает назначение главы Гагаузии в кабмин за ее связи с Шором

Как заявила Майя Санду, "есть некоторые подозрения, связанные с этой персоной"

КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Назначение главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства Молдавии задерживается из-за ее связей с партией "Шор", которая признана незаконной Конституционным судом (КС) страны. Об этом президент республики Майя Санду заявила в интервью телеканалу PRO TV.

"Есть некоторые подозрения, связанные с этой персоной. В правительстве работают люди, которые трудятся во благо граждан Республики Молдова, уважают государство. Когда есть подозрения, что кто-то является частью криминальной группировки или работает в интересах другого государства, необходимо сначала разобраться. Нам нет надобности спешить с назначением, так как в законе не оговариваются сроки", - сказала Санду, отвечая на вопрос о причинах задержки.

Санду неоднократно обвиняла оппозиционную партию "Шор" в незаконном финансировании и планах саботирования проевропейского курса страны. В июне КС Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности этой партии. Хотя обоснованность обвинений в ее адрес не была доказана, судьи отметили, что могут вынести такое решение в качестве "предупредительной меры". Они приняли к сведению выводы Службы информации и безопасности, которая обвинила партию "Шор" в действиях в интересах России, а также санкции против политической силы во главе с Иланом Шором со стороны ЕС и США.

Шора в 2015 году приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Этот приговор был опротестован и находился на рассмотрении Апелляционной палаты Кишинева, которая в апреле 2023 года приговорила лидера партии к 15 годам тюрьмы. В 2019 году Шор покинул Молдавию и находится в Израиле, власти республики добиваются его выдачи.

Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства. В интервью ТАСС Гуцул сообщила о намерении укреплять дружеские отношения региона с Россией.