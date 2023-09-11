11 сентября, 19:41,
обновлено 11 сентября, 20:24

Ливия объявила Киренаику зоной бедствия и запросила международную помощь

EPA/ SABRI ELMHEDWI
© EPA/ SABRI ELMHEDWI

Власти страны ранее объявили трехдневный национальный траур в связи с гибелью сотен людей

КАИР, 11 сентября. /ТАСС/. Президентский совет Ливии объявил Киренаику зоной бедствия в связи с наводнением и запросил международную помощь.

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"Из чувства ответственности и ввиду серьезных последствий катастрофы мы объявляем этот район [район наводнения] зоной бедствия и просим братские и дружеские страны и международные организации оказать помощь пострадавшим районам", - говорится в его заявлении.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Дожди нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Продолжаются операции по эвакуации и поиск пропавших без вести. Наиболее серьезно пострадал город Дерна. В нем разрушились две плотины и, по словам представителей Красного Полумесяца, складывается катастрофическая ситуация.

Власти Ливии объявили трехдневный национальный траур в связи с гибелью сотен людей в результате стихийного бедствия. 

Теги:
Ливия
© Информационное агентство ТАСС
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