11 сентября, 19:53,
обновлено 11 сентября, 20:43
Военная операция на Украине

Reuters: США могут одобрить поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS

EYEPRESS via Reuters Connect
Баллистическая ракета ATACMS
© EYEPRESS via Reuters Connect

При этом, по данным агентства, окончательное решение еще не принято

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет с кассетной боевой частью. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По их сведениям, Вашингтон может направить Киеву либо ракеты ATACMS, либо GMLRS. Украина может получить от США и оба типа вооружений, однако окончательное решение принято не было, отметили источники издания. В случае утвердительного решения у США есть возможность "быстро направить Киеву" данные ракеты.

Как отмечает Reuters, в администрации Байдена на протяжении нескольких месяцев напряженно обсуждают возможность этой поставки, поскольку Вашингтон опасается, что данный шаг будет воспринят как "слишком агрессивное действие" в отношении России.

Ранее телекомпания ABC сообщила, что США могут включить ATACMS уже в следующий пакет военной помощи Киеву. Но как заявил в понедельник на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Вашингтон не менял свою позицию по поводу возможных поставок Украине ATACMS и не передает их Киеву.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить ракеты ATACMS. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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