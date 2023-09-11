Reuters: США могут одобрить поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS или GMLRS

При этом, по данным агентства, окончательное решение еще не принято

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине дальнобойных ракет с кассетной боевой частью. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вашингтон может направить Киеву либо ракеты ATACMS, либо GMLRS. Украина может получить от США и оба типа вооружений, однако окончательное решение принято не было, отметили источники издания. В случае утвердительного решения у США есть возможность "быстро направить Киеву" данные ракеты.

Как отмечает Reuters, в администрации Байдена на протяжении нескольких месяцев напряженно обсуждают возможность этой поставки, поскольку Вашингтон опасается, что данный шаг будет воспринят как "слишком агрессивное действие" в отношении России.

Ранее телекомпания ABC сообщила, что США могут включить ATACMS уже в следующий пакет военной помощи Киеву. Но как заявил в понедельник на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Вашингтон не менял свою позицию по поводу возможных поставок Украине ATACMS и не передает их Киеву.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км может осуществляться при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS. Киев неоднократно обращался к Вашингтону с просьбой предоставить ракеты ATACMS.