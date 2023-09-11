Белый дом пригрозил отклонить законопроект о военных расходах на 2024 финансовый год

Президент США не согласен с несколькими инициативами Республиканской партии, пояснили в администрации

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден не подпишет законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году, поддерживаемый Палатой представителей Конгресса США. С таким предупреждением выступило Административно-бюджетное управление Белого дома.

"Администрация выступает решительно против принятия Палатой [представителей законопроекта] H. R. 4365, предусматривающего ассигнования для Министерства обороны США и на иные цели на завершающийся 30 сентября 2024 года финансовый год. <...> Если президенту направят [из Конгресса на подпись законопроект] H. R. 4365, то он воспользуется в отношении него правом вето", - говорится в письменном заявлении управления. В нем поясняется, что демократ Байден категорически не согласен с некоторыми инициативами оппозиционной Республиканской партии, нашедших отражение в законопроекте и нацеленных, к примеру, на отказ от финансирования медицинских программ для военнослужащих и членов их семей, связанных с искусственным прерыванием беременности.

Сейчас республиканцы имеют большинство в Палате представителей, поэтому могут подготовить собственную версию законопроекта о военных расходах на будущий год. Однако затем Палате представителей и Сенату Конгресса, контролируемому демократами, в любом случае придется дорабатывать законопроект в согласительной комиссии, прежде чем он будет передан на подпись главе администрации США.

Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о расходах на оборону на будущий финансовый год в размере $886,3 млрд, содержащий в том числе военную помощь Украине, в середине июля. Документ предусматривает среди прочего ассигнование $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Конгрессмены также предлагают направить Украине $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности, что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона. В ходе голосования в Палате представителей фактически произошел раскол по партийной линии: из 222 республиканцев документ не поддержали лишь 4, при этом вся демократическая фракция (212 человек), также за исключением 4 человек, выступила против законопроекта.