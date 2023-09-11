Пашинян считает, что визит его супруги на Украину стали излишне политизировать

Премьер-министр Армении отметил, что Анна Акопян долгое время вовлечена в деятельность "форума первых леди и джентльменов" и в рамках этого партнерства участвует в мероприятиях

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Визит супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян на Украину стали неуместно политизировать. Такое мнение в интервью Общественному телеканалу выразил глава армянского кабмина.

"Визит моей супруги на Украину излишне политизируется, она долгое время вовлечена в деятельность "форума первых леди и джентльменов" и в рамках этого партнерства участвует в мероприятиях. В ближайшее время подобное событие намечается и в Армении", - отметил он.

Акопян 6 сентября впервые посетила Киев в качестве супруги премьера Армении и приняла участие в третьем "форуме первых леди и джентльменов". По данным местных СМИ, она также передала Украине гуманитарную помощь.

После начала российской специальной военной операции официальные лица Армении старались не комментировать эту тему, ограничиваясь призывами к мирным переговорам.