11 сентября, 20:21

Госдеп одобрил продажу Польше интегрированной системы управления ПВО и ПРО на $4 млрд

В ведомстве отметили, что продажи вооружений не повредят боеготовности США

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления ПВО и ПРО и сопутствующего оборудования на сумму $4 млрд. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в его заявлении. Оно заверило, что продажи этих вооружений Польше не повредят боеготовности США и "не изменят базовый военный баланс" в регионе. 

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