Глава МИД Италии призвал не воспринимать слова Папы Римского как выбор стороны в конфликте

Антонио Таяни подчеркнул, что Папа Римский Франциск "говорит во имя мира"

РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Заявления Папы Римского Франциска по поводу конфликта на Украине "не должны быть инструментализированы", заявил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. Его слова приводит агентство Nova.

"Папа Римский не принимает ничью сторону, - сказал глава МИД Италии. - Он говорит во имя мира, и исторические отсылки в его выступлениях должны восприниматься как таковые, а не как выбор стороны".

Министр добавил, что встретится с папским посланником по урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи, которому подтвердит поддержку Италией "всех инициатив" по установлению мира.

В конце августа глава Римско-католической церкви подвергся резкой критике со стороны украинских представителей за слова, произнесенные во время общения по видеосвязи с молодыми католиками в РФ, о "великом культурном и духовном наследии России". Он напомнил о выдающихся исторических деятелях и назвал Россию великой страной. На Украине усмотрели в этих высказываниях воспевание "российского империализма" и даже обвинили Франциска в том, что он является "инструментом российской пропаганды".

Украинцы не в первый раз критикуют Папу Франциска по поводу его чаяний в отношении России. Ранее Киев отверг предложения Франциска по посредничеству для достижения мира на Украине.