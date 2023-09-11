Участники процесса Брдо-Бриони примут меры для ускорения евроинтеграции Западных Балкан

В декларации по итогам их саммита в Скопье также говорится о необходимости адаптации к последствиям изменения климата

ЛЮБЛЯНА, 11 сентября. /ТАСС/. Страны - участницы процесса Брдо-Бриони намерены активизировать диалог с европейскими институтами для ускорения принятия в ЕС государств Западных Балкан. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам их саммита в Скопье.

"Мы [страны - участницы процесса Брдо-Бриони] обязуемся, подтверждая нашу позицию в отношении политики расширения ЕС <...>, активизировать стратегический диалог с институтами еврообъединения с целью ускорения вступления в ЕС стран Западных Балкан и для того, чтобы не оставить регион. Как Евросоюз, так и Западные Балканы должны быть готовы к расширению как можно скорее, но не позднее 2030 года <...>. Мы твердо намерены активизировать наши усилия по осуществлению реформ в данном регионе, направленных на укрепление верховенства закона, процветание, функционирование демократических институтов и государственного управления", - указывается в тексте декларации.

В документе также подчеркивается необходимость адаптации к последствиям изменения климата и обсуждения мер по обеспечению функционирования общества путем сохранения молодежи в странах Западных Балкан.

Встреча руководителей стран - участниц процесса Брдо-Бриони прошла в понедельник в Скопье. В мероприятии приняли участие президенты Словении, Сербии, Хорватии, Северной Македонии, Черногории и непризнанного Косова, а также члены президиума Боснии и Герцеговины.

Процесс Брдо-Бриони был учрежден в 2013 году по инициативе президентов Словении и Хорватии. Основной задачей данной инициативы является оказание содействия со стороны Любляны и Загреба евроинтеграции Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии, а также непризнанного Косова. Саммиты в таком формате проводятся ежегодно.