Бербок заявила, что в вопросе поставок Киеву ракет Taurus необходимо прояснить все детали

Как отметила глава МИД Германии, в процессе других поставок оружия стало очевидно, что "системы не могут работать автоматически, интегрированно с другими"

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после визита в Киев в очередной раз попросила Украину проявить терпение в вопросе поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus, отметив, что сначала необходимо прояснить все детали. Свою точку зрения она высказала в интервью телеканалу ARD.

"Мы не просто хотим что-то обещать, мы также должны убедиться, что боеприпасы есть, что эти устройства также могут быть использованы", - сказала Бербок. При этом она добавила, что в процессе других поставок оружия стало очевидно, что "системы не могут работать автоматически, интегрированно с другими". "В случае с крылатыми ракетами Taurus большой дальности для нас также очень важно, чтобы мы прояснили все детали, прежде чем давать какие-либо окончательные обещания", - резюмировала Бербок.

В понедельник глава внешнеполитического ведомства ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Киев. Она провела встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. На пресс-конференции с Кулебой Бербок указала, что не может обещать поставки Киеву крылатых ракет Taurus. Однако Кулеба тут же выразил уверенность, что ФРГ сделает это в любом случае, и упрекнул Берлин в пустой трате времени.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус со своей стороны заявил, что Берлин необязательно будет поставлять Киеву Taurus, если Соединенные Штаты примут решение о передаче ему дальнобойных ракет ATACMS. "В этой войне нет никакого автоматизма", - сказал он журналистам в ходе визита в Кёльн.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее неоднократно говорил, что все шаги по вопросам предоставления оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом Берлина по-прежнему является обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой власти Германии не решаются поставить Украине ракеты, является опасение, что ее вооруженные силы будут ими наносить удары по целям на территории РФ.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство ФРГ изучает способы поставки Украине Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы и что в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности.