11 сентября, 21:07,
обновлено 11 сентября, 21:31

Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде и направляется в Россию

Pyongyang Press Corps Pool via AP
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
© Pyongyang Press Corps Pool via AP

В поездке его будут сопровождать высокопоставленные деятели КНДР

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ТПК и лидер КНДР Ким Чен Ын 10 сентября во второй половине дня покинул Пхеньян на спецпоезде и направился в Россию с визитом. Об этом сообщила радиостанция республики "Голос Кореи".

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Подчеркивается, что в поездке его будут сопровождать высокопоставленные представители партии, правительства и вооруженных сил страны. Лидера КНДР в загранпоездку провожали члены ее руководства, включая председателя кабинета министров Ким Док Хуна.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни. О предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию сообщило и Центральное телеграфное агентство Кореи. 

Теги:
КНДРРоссияКим Чен Ын
© Информационное агентство ТАСС
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