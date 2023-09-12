Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде и направляется в Россию

В поездке его будут сопровождать высокопоставленные деятели КНДР

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ТПК и лидер КНДР Ким Чен Ын 10 сентября во второй половине дня покинул Пхеньян на спецпоезде и направился в Россию с визитом. Об этом сообщила радиостанция республики "Голос Кореи".

Подчеркивается, что в поездке его будут сопровождать высокопоставленные представители партии, правительства и вооруженных сил страны. Лидера КНДР в загранпоездку провожали члены ее руководства, включая председателя кабинета министров Ким Док Хуна.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни. О предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию сообщило и Центральное телеграфное агентство Кореи.