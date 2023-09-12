AP: Блинкен выдал разрешение на разблокировку замороженных активов Ирана на сумму $6 млрд

По данным агентства, также Вашингтон и Тегеран договорились об обмене заключенными

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен издал распоряжение, разрешающее перевод $6 млрд иранских активов из Южной Кореи в Катар. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на полученное Конгрессом США уведомление.

Блинкен подписал соглашение в конце прошлой недели, однако Конгресс был уведомлен об этом решении в понедельник.

Также США и Иран договорились об обмене заключенными. Associated Press отмечает, что пять американских граждан, находившихся в иранской тюрьме, сейчас переведены под домашний арест. Вашингтон в рамках сделки согласился освободить пять иранских граждан, задержанных в США.

Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи 11 сентября заявил, что обмен заключенными между Ираном и США может состояться в ближайшем будущем.

Белый дом 10 августа подтвердил, что достиг договоренности с Тегераном об обмене заключенными, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. В рамках соглашения Иран получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. 21 августа Насер Канани Чафи сообщил, что соглашения об обмене заключенными и разморозке иранских активов будут реализованы в течение двух месяцев.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Южная Корея заморозила средства, предназначенные для оплаты импорта иранской нефти.