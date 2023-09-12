11 сентября, 21:21

Посольство Белоруссии в Словакии закроют к 1 декабря

МИД Белоруссии предписано принять меры по закрытию диппредставительства с использованием средств, предусмотренных на его содержание

МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Совет министров (правительство) Белоруссии постановил закрыть посольство страны в Словакии к 1 декабря. Соответствующий документ опубликован на правовом интернет-портале республики.

"Закрыть до 1 декабря 2023 года посольство Республики Беларусь в Словацкой Республике", - говорится в постановлении.

МИД Белоруссии предписано принять меры по закрытию посольства, использовав для финансирования средства, предусмотренные на содержание диппредставительства.

В середине августа на сайте белорусского посольства в Братиславе было размещено сообщение о том, что с 1 сентября 2023 года граждане, состоящие на консульском учете в диппредставительстве в Словакии, переводятся на консульский учет в дипмиссию Белоруссии в Австрии. 

Теги:
БелоруссияСловакия
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