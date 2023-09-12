Трамп потребовал отвода судьи по делу о штурме Капитолия Тани Чаткен

В ходатайстве адвокатов бывшего президента США отмечается, что заявления судьи, сделанные до начала рассмотрения дела и без соблюдения надлежащей правовой процедуры, по сути своей, являются дисквалифицирующими

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн заслуживает дисквалификации из-за своих высказываний, и добивается ее отвода от участия в процессе по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом говорится в опубликованных в понедельник документах Федерального суда округа Колумбия.

"Судья Чаткэн в связи с другими делами предлагала привлечь президента Трампа к ответственности и заключить в тюрьму. Такие заявления, сделанные до начала рассмотрения данного дела и без соблюдения надлежащей правовой процедуры, по сути своей, являются дисквалифицирующими", - указано в ходатайстве адвокатов Трампа.

Ранее Трамп заявлял о готовности требовать отвода Чаткэн и смены места проведения суда по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года. Экс-президент объяснял это тем, что с ней у него нет никаких шансов "на честный судебный процесс".

Спецпрокурор США Джек Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.