11 сентября, 21:54,
обновлено 11 сентября, 22:26

С Ким Чен Ыном в РФ отправились глава МИД и высокопоставленные военные

Среди них - зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхоль и начальник отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи и несколько высокопоставленных членов военного руководства страны сопровождают лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе его поездки в Россию. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

На них вместе с Ким Чен Ыном на спецпоезд, который 10 сентября покинул Пхеньян и направился в Россию, садятся, в частности, зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхоль и начальник отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.

В то же время официально состав делегации не разглашался.

Ранее государственное радио КНДР "Голос Кореи" сообщило, что Ким Чен Ын 10 сентября во второй половине дня покинул Пхеньян на спецпоезде и направился в Россию с визитом. Подчеркивалось, что в поездке его будут сопровождать высокопоставленные представители партии, правительства и вооруженных сил страны. Лидера КНДР в загранпоездку провожали члены ее руководства, включая председателя кабинета министров Ким Док Хуна.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни. О предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию сообщило и Центральное телеграфное агентство Кореи. 

Теги:
КНДРРоссияКим Чен Ын
© Информационное агентство ТАСС
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