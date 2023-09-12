В Пентагоне сообщили о начале реорганизации ВВС США

По словам министра ВВС Фрэнка Кендалла, такая необходимость вызвана конкуренций "великих держав"

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Военно-воздушные и Космические силы США приступают к реорганизации в связи с нынешней эпохой "конкуренции великих держав". Об этом объявил в понедельник министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Цель заключается в том, чтобы наметить и начать реализовывать к январю 2024 года спектр преобразований, которые вновь оптимизируют министерство ВВС для конкуренции великих держав. К этому сроку крупные усилия будут сводиться уже не к тому, чтобы выявлять альтернативные варианты действий и производить их анализ, а к воплощению рекомендаций в жизнь. Мы не можем терять время", - отметил Кендалл, выступая на конференции в пригороде Вашингтона.

Как уточнил министр, такую работу будут направлять "пять команд" из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США при участии военных из подразделений этих войск. Рассматриваться будут вопросы организации на разных уровнях, в том числе в штаб-квартире, оснащения техникой, рекрутирования и удержания ценного личного состава, поддержания боевой готовности, предоставления тылового обеспечения, пояснил министр ВВС.

Занимающее этот пост гражданское лицо не является в Соединенных Штатах членом президентского кабинета и подчиняется шефу Пентагона. Этот чиновник курирует вопросы развития двух вверенных ему видов ВС США - ВВС и Космических сил.

Кендалл несколько раз подчеркнул, что рассуждает в первую очередь о соперничестве США с Китаем, хотя упоминал и Россию. "Сегодня разведывательная информация не может быть более ясной. Какими являются его подлинные намерения, сказать не могу, однако Китай готовится к войне. Конкретно к войне с Соединенными Штатами", - утверждал министр ВВС. "Опять-таки - война не является неизбежной. И никто не может предсказать, произойдет ли она и когда. Наша работа заключается в том, чтобы сдержать эту войну и быть готовыми победить, если она случится", - заявил Кендалл.

"Мы находимся в гонке за технологическое и оперативное превосходство. И можно ожидать, что она будет длиться в течение нескольких следующих десятилетий. Даже несмотря на то, что Китай в настоящее время сталкивается с серьезными экономическими проблемами, <...> это не уменьшило риск агрессии. Сейчас нет свидетельств, указывающих на то, что цели Китая или методы их достижения изменятся", - считает представитель Пентагона.