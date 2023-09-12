Экс-глава МИД Австрии сообщила о переезде в Санкт-Петербург

Карин Кнайсль отметила, что будет работать в центре G.O.R.K.I., сооснователем которого является

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль переедет жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues), которым она руководит.

"Я была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург", - сказала Кнайсль ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она добавила, что Санкт-Петербургский государственный университет оказывает ей большую помощь с документами, необходимыми для исследовательской работы. "Центр занимается в том числе вопросами энергетики, миграции и новыми альянсами - вопросы, в которых я хорошо разбираюсь, которые затрагивают в том числе арабский, исламский мир, с которым я знакома", - отметила экс-глава МИД Австрии.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Этим летом экс-министр жила в Рязанской области, куда она приехала после Петербургского международного экономического форума.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.