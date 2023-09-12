12 сентября, 01:08,
обновлено 12 сентября, 01:32
Восточный экономический форум

Экс-глава МИД Австрии сообщила о переезде в Санкт-Петербург

Артем Геодакян/ ТАСС
Карин Кнайсль
© Артем Геодакян/ ТАСС

Карин Кнайсль отметила, что будет работать в центре G.O.R.K.I., сооснователем которого является

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль переедет жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues), которым она руководит.

Читайте также
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль посетит места обитания тигров в ПриморьеКнайсль рассказала, что на форуме "Армия-2023" ей очень понравилась речь Нарышкина

"Я была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург", - сказала Кнайсль ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она добавила, что Санкт-Петербургский государственный университет оказывает ей большую помощь с документами, необходимыми для исследовательской работы. "Центр занимается в том числе вопросами энергетики, миграции и новыми альянсами - вопросы, в которых я хорошо разбираюсь, которые затрагивают в том числе арабский, исламский мир, с которым я знакома", - отметила экс-глава МИД Австрии.

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Этим летом экс-министр жила в Рязанской области, куда она приехала после Петербургского международного экономического форума.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
АвстрияРоссияСанкт-ПетербургВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация