Главы МИД Узбекистана и Южной Кореи запустили стратегический диалог между ведомствами

Платформа направлена на укрепление взаимного доверия и партнерства между двумя странами

ТАШКЕНТ, 12 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Узбекистана и Южной Кореи Бахтиёр Саидов и Пак Чин провели в Сеуле первый раунд стратегического диалога между ведомствами.

"Выражаем искреннюю признательность моему дорогому другу министру иностранных дел Республики Корея Пак Чину за теплое гостеприимство. Вместе мы запустили стратегический диалог между министерствами иностранных дел и провели его первый раунд", - написал Саидов в своем Telegram-канале.

По его словам, эта платформа направлена на укрепление взаимного доверия и тесного партнерства между двумя странами. В повестку дня диалога вошли вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений во всех сферах. Как отметил Саидов, собеседники уделили особое внимание обогащению экономической дипломатии ощутимыми результатами. "Мы также подписали итоговый документ первого стратегического диалога между МИД [двух республик]", - добавил он.

В июне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с Пак Чином развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, высказав заинтересованность в укреплении связей с ведущими компаниями Республики Корея. По данным пресс-службы узбекского лидера, объем освоенных инвестиций корейских компаний превышает в республике $7 млрд, а портфель перспективных двусторонних проектов имеет общую стоимость свыше $5 млрд.