В Японии заявили, что занимаются сбором и анализом информации по визиту Ким Чен Ына в РФ

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что правительство его страны "находится не в том положении, чтобы комментировать переговоры на высшем уровне между Москвой и Пхеньяном

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Японии ведут сбор и анализ информации, связанной с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы относимся с большим вниманием к ситуации вокруг Северной Кореи, включая указанную вами тему, ведем сбор и анализ информации", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Мацуно подчеркнул, что японское "правительство находится не в том положении, чтобы комментировать переговоры на высшем уровне между Россией и Северной Кореей, а также их возможные результаты". В то же время генсек японского кабмина напомнил, что КНДР находится под международными санкциями, а любые поставки вооружений или комплектующих из этой страны полностью запрещены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Ранее государственное радио КНДР "Голос Кореи" сообщило, что Ким Чен Ын 10 сентября во второй половине дня покинул Пхеньян на спецпоезде и направился в Россию с визитом. Подчеркивалось, что в поездке его будут сопровождать высокопоставленные представители партии, правительства и вооруженных сил страны. Лидера КНДР в загранпоездку провожали члены ее руководства, включая председателя кабинета министров Ким Док Хуна.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни. О предстоящем визите Ким Чен Ына в Россию сообщило и Центральное телеграфное агентство Кореи.