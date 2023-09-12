Секретарь антикоррупционного регулятора КНР примет участие в саммите G77 и Китая на Кубе

Ли Си прибудет туда по приглашению президента страны Мигеля Диас-Канеля

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Секретарь Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины Ли Си 14-16 сентября примет участие в саммите Группа семидесяти семи (G77) - Китай, который пройдет в кубинской столице. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Как уточняется, член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Си, также являющийся спецпредставителем председателя КНР Си Цзиньпина, прибудет на Кубу по приглашению президента этой страны Мигеля Диас-Канеля.

Кроме того, 16-26 сентября запланированы дружественные визиты Ли Си на Кубу, в Бразилию и Египет.