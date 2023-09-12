Кнайсль назвала шизофреническим поведение Австрии в отношении России

Экс-глава МИД Австрии отметила, что австрийские политики осуждают тех, кто сотрудничает с российским предприятиями, но при этом у концерна OMV заключен долгосрочный контракт с "Газпромом"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Поведение Австрии в отношении взаимодействия с Россией, в том числе по поставкам энергоресурсов, является шизофреническим. Об этом заявила ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Канцлер Австрии Карл Нехаммер 5 сентября высказал мнение, что покупать российский газ "неприятно с моральной точки зрения", но это нужно для обеспечения энергобезопасности страны. "Это все звучит очень странно, это можно охарактеризовать диагнозом "шизофрения", поведение несколько шизофреническое", - сказала Кнайсль, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, "австрийская политика и общественное мнение не устают осуждать Россию", а тех, кто контактирует с российскими предприятиями, характеризуют как "зарабатывающих кровавые деньги". "Так выглядит очень сильно распространенный дискурс, - продолжила Кнайсль. - С другой стороны, такие предприятия, как OMV, частично государственный энергетический концерн, который подписал долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставки, просто из правовых соображений не может выйти из этого контракта, да и не хочет. Так что это шизофрения".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.