Южная Корея следит за тем, будут ли лидеры КНДР и РФ обсуждать передачу технологий

В Министерстве обороны республики обратили внимание на то, что у Ким Чен Ына множество сопровождающих из военных кругов

СЕУЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Южная Корея внимательно следит за тем, будут ли Россия и КНДР обсуждать торговлю оружием и передачу технологий во время визита руководителя народной республики Ким Чен Ына в Россию. Об этом заявил официальный представитель ее министерства национальной обороны Чон Ха Гю.

"Учитывая множество сопровождающих из военных кругов, мы внимательно следим за тем, состоятся ли переговоры по оружейной сделке и передаче технологий между Россией и Севером", - сказал Чон Ха Гю.

В понедельник пресс-служба Кремля объявила, что руководитель народной республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом по приглашению главы российского государства Владимира Путина. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество, ситуацию в регионе и международные дела. Кроме того, Путин и Ким Чен Ын обменяются мнениями о взаимодействии в чувствительных областях.

Радио КНДР "Голос Кореи" сообщило во вторник, что Ким Чен Ын 10 сентября во второй половине дня покинул Пхеньян на спецпоезде и направился в Россию. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии проводов лидера. Исходя из фотографий, его будут, вероятно, сопровождать глава МИД КНДР Цой Сон Хи, зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Ли Бён Чхоль и начальник отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон.

Кроме того, южнокорейское агентство Yonhap указало, что в Россию отправятся секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Пак Тхэ Сон, который возглавил комитет по подготовке к запуску военного разведывательного спутника, глава командования ВМС Ким Мён Сик, глава командования ВВС Ким Гван Хёк, заместитель председателя кабинета министров Пак Хун, а также начальник отдела ЦК партии по военной промышленности Чо Чхун Рён.