В КНР заявили, что отношения с Россией сохраняют высокую динамику развития

Вице-премьер Госсовета Китая Чжан Гоцин отметил, что объем торговли с РФ в 2023 году досрочно достигнет $200 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Китайско-российские отношения сохраняют высокую динамику развития, охват взаимодействия расширяется. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Под стратегическим руководством председателя [КНР] Си [Цзиньпина] и господина президента [РФ Владимира Путина] между нашими странами углубляются китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Наши отношения сохраняют высокую и поступательную динамику", - сказал он, добавив, что Пекин и Москва показывают высокую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих ключевые интересы друг друга.

По словам посла, у двух стран углубляется политическое доверие и преумножаются общие интересы. "Многоплановое практическое сотрудничество поступательно продвигается и постоянно расширяется охват двустороннего взаимодействия", - заявил Чжан Гоцин.

Госсовета КНР заявил, что Китай стремится к углублению взаимовыгодного сотрудничества с Россией с акцентом на высококачественное развитие.

"Мы готовы вместе с российскими коллегами <...> углублять взаимовыгодное сотрудничество ", - заявил он.

Как уточнил заместитель главы китайского правительства, Пекин готов действовать сообща, "делиться возможностями развития".

Торговля между Россией и КНР

Чжан Гоцин отметил, что объем китайско-российской торговли в этом году досрочно достигнет отметки в $200 млрд.

"За первые восемь месяцев текущего года двусторонний товарооборот Китая и России достиг $155,1 млрд. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил он. - У нас есть все основания полагать, что поставленная на высшем уровне задача довести этот показатель до $200 млрд будет достигнута в текущем году досрочно".

Чжан Гоцин также назвал успешным состоявшийся в марте визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

По данным Главного таможенного управления, в январе - августе экспорт из Китая в Россию взлетел на 63,2% и составил $71,8 млрд. Поставки из России в КНР за это время возросли на 13,3%, до $83,3 млрд.

Президент РФ и председатель КНР поставили задачу: нарастить к 2024 году объем торговли товарами и услугами до $200 млрд. Путин в феврале отметил, что эта цель может быть выполнена досрочно.