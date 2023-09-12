Тысячи чилийцев приняли участие в памятном мероприятии по случаю годовщины госпереворота

По данным телеканала телеканал 24 horas, мероприятие прошло в спокойной обстановке

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сентября. /ТАСС/. Более 60 тыс. человек собрались в понедельник у стадиона в Сантьяго, чтобы почтить память жертв военного режима по случаю 50-й годовщины государственного переворота. Об этом сообщил телеканал 24 horas.

По словам ведущего эфира, мероприятие у стадиона, который в годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета использовался в качестве места заключения и пыток, прошло в спокойной обстановке.

Ранее правительство Чили провело памятную церемонию в президентском дворце, в которой приняли участие главы других государств, в том числе Боливии, Колумбии, Мексики и Уругвая.

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с Пиночетом совершила в Чили государственный переворот. Законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде покончил с собой во время штурма дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в стране (1973-1990) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек, еще свыше 37 тыс. подверглись пыткам.