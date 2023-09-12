В Японии подтвердили готовность начать переговоры о гарантиях безопасности для Украины

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси пояснил, что соответствующие двусторонние соглашения будут составлять на основе действующих законодательных баз и конституций подписавших их стран

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси подтвердил готовность как можно скорее начать переговоры о гарантиях безопасности для Украины в рамках декларации, принятой ранее в этом году лидерами G7. Соответствующая тема поднималась на регулярной пресс-конференции главы японского внешнеполитического ведомства.

"Мы с президентом [Владимиром] Зеленским подтвердили готовность как можно скорее начать работу над составлением двустороннего договора согласно совместной декларации, принятой G7 и Украиной в рамках саммита НАТО в августе", - отметил он. Хаяси подчеркнул, что соответствующие двусторонние соглашения о гарантиях безопасности будут составляться на основе действующих законодательных баз и конституций подписавших их стран.

9 сентября президент Владимир Зеленский объявил, что договорился с Хаяси, посетившим Украину, начать работу над двусторонним документом о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Зеленский также ранее сообщал, что более 20 государств присоединились к декларации G7. Украина уже начала переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с Великобританией, Канадой и США.

Группа семи на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры с европейскими странами будут заключены до конца года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.