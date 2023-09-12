Французский политик обвинил главу ЕК в расизме из-за мер против россиян

Флориан Филиппо считает, что теперь расизм и обобщения разрешены, если они антироссийские

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, допустив запрет на ввоз на территорию объединения автомобилей и некоторых вещей россиянами, действует на основе расистских предубеждений, эти меры противоречат европейским ценностям. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Урсула фон дер Ляйен только что распорядилась: теперь россиянам, всем россиянам, запрещено ввозить в ЕС автомобиль, мобильный телефон и даже туалетную бумагу...Ушли в прошлое торжественные речи о том, что "не надо сравнивать одних с другими". Отныне расизм и обобщения разрешены, лишь бы они были антироссийскими! Это же "европейские ценности", не так ли?!", - написал политик в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Филиппо, все эти меры направлены лишь на "нагнетание напряженности, разжигание войны, подчинение повестке дня американских неоконсерваторов".

Ранее представитель ЕК Балаш Уйвари заявил, что страны Евросоюза могут не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества, даже если она подлежит запрету на импорт.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября, запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.