12 сентября, 05:52

NYT: сотрудника Госдепа обвинили в шпионаже в пользу Эфиопии

По данным газеты, Абрахам Т. Лемма был арестован в августе

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудник Госдепа и Минюста США Абрахам Т. Лемма был арестован по обвинению в шпионаже в интересах Эфиопии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников.

Как отмечается, 50-летний аналитик, выпускник Университета Балтимора, с 2019 года также по совместительству работавший в Службе дипломатической безопасности Госдепартамента, был арестован в августе. Ему предъявлено два обвинения по Закону о шпионаже, детали дела, которое ведет Федеральный окружной суд Вашингтона, пока не раскрываются.

Сведений о том, какую именно информацию и в течение какого периода мог передавать Лемма, не приводится.

По данным Госдепартамента, с 2020 года США предоставили Эфиопии гуманитарную помощь на $3 млрд. В 2023 году госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Эфиопию для укрепления связей "на фоне растущего влияния России и Китая" в Африке. 

Теги:
ЭфиопияСША
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