В Карабах доставили гуманитарную помощь из России

Генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев сообщил, что груз для армян региона благополучно доехал до места

БАКУ, 12 сентября. /ТАСС/. Грузовик с гуманитарным грузом для армян Карабаха от Российского Красного Креста (РКК) уже находится в Ханкенди (Степанакерт). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил по телефону генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев.

"Я сам сопровождал фуру с гуманитарным грузом до блокпоста российских миротворцев. Грузовик благополучно доехал до места назначения и находится в Ханкенди", - сказал Мирзоев.

Общество Красного Полумесяца Азербайджана проинформировало 9 сентября, что РФ направила в Карабах гуманитарную помощь через Агдам. В организации отметили, что груз пересек российско-азербайджанскую границу, после чего направился в города Агдам и Аскеран. Однако в течение двух дней фура с гуманитарным грузом простояла в азербайджанском Барде.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что договоренность о пропуске в Нагорный Карабах российской гуманитарной помощи не имеет отношения к вопросу открытия Лачинского коридора и дороги Агдам - Ханкенди. Он напомнил, что еще 1 сентября Баку выступил с инициативой одновременно открыть движение по Лачинскому коридору и маршруту Агдам - Ханкенди, однако армянская сторона отказалась принять предложение.

По утверждениям армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности обеспечить снабжение армянского населения региона всем необходимым по автодороге, ведущей из Агдама. На ней уже две недели стоят два грузовика с 40 тоннами муки в качестве гуманитарной помощи от Общества Красного Полумесяца Азербайджана.