На Украине заявили о готовности к уступкам по языковым правам ради членства в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что готова внести изменения в правила среднего образования на языках нацменьшинств при условии соблюдения баланса с преподаванием на украинском

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Украины готовы изменить правила использования языков национальных меньшинств в школах, чтобы устранить препятствия на пути к инициированию переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью газете Financial Times.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского языка и языков национальных меньшинств. 15 мая 2019 года Петр Порошенко, чьи полномочия на посту президента истекали через пять дней, подписал документ. 16 июля 2019 года закон вступил в силу, за исключением отдельных положений.

По словам Стефанишиной, Украина готова внести "дополнительные изменения" в правила среднего образования на языках национальных меньшинств при условии соблюдения баланса с преподаванием на украинском языке. По данным издания, на этой неделе украинские чиновники начнут проведение соответствующих двусторонних переговоров с Венгрией и Румынией для достижения соглашения о соотношении обучения на украинском и языках национальных меньшинств в школах.

По информации Financial Times, данный вопрос стал "главным потенциальным препятствием" на пути к официальным переговорам Брюсселя с Киевом о вступлении в ЕС. Отмечается, что премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял о готовности наложить вето на этот процесс из-за вопроса о правах языковых меньшинств, обвиняя Киев в "венгерофобии". Издание уточняет, что Венецианская комиссия, консультативный орган при Совете Европы, призвала украинские власти также обеспечить защиту языковых прав русскоязычных меньшинств, однако, по данным газеты, Стефанишина ранее выразила уверенность, что ЕС не будет задерживать начало переговоров из-за данного условия. Окончательное решение о старте переговоров о членстве Украины в ЕС должно быть принято в декабре, говорится в статье.

Украина и Евросоюз

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии (ЕК) о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.