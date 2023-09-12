12 сентября, 06:53

Украина и США планируют построить малый модульный реактор AP300

В пресс-службе "Энергоатома" сообщили, что соглашение предусматривает создание совместной рабочей группы по сотрудничеству и заключении контрактов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Украинский "Энергоатом" и американская компания Westinghouse договорились вместе работать над строительством в стране малого модульного реактора AP300. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Украинская НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company LLC заключили меморандум о взаимопонимании в сфере внедрения малого модульного реактора Westinghouse AP300 на Украине", - говорится в сообщении Telegram-канала украинской компании.

Соглашение о строительстве реактора предусматривает создание совместной рабочей группы по сотрудничеству и заключении контрактов, лицензировании и налаживании локальной цепи поставок.

Как подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко, технология малых модульных реакторов очень перспективна, особенно в части реализации национальной Энергетической стратегии до 2050 года.

Эта стратегия предусматривает переход к безуглеродной энергетике, для которой одной из базовых будет атомная генерация. Внедрение технологий малых модульных реакторов определяется одним из приоритетов развития атомной энергетики, напомнили в "Энергоатоме". 

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