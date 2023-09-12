Участники астанинского процесса не обращались к Казахстану с просьбой об очередной встрече

Официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров отметил, что пока такого обращения не поступало

АСТАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Государства - участники астанинского процесса по сирийскому урегулированию пока не обращались к казахстанской стороне с просьбой провести очередную встречу в таком формате. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Пока такого обращения не поступало", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

31 августа спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Россия, Иран и Турция обратятся к Казахстану с предложением провести встречу в астанинском формате до конца года.

20-21 июня в Астане прошла очередная международная встреча в таком формате. В переговорах приняли участие делегации стран-гарантов - России, Ирана и Турции, а также представители правительства и оппозиции Сирии. В качестве наблюдателей участвовали эмиссары ООН, Иордании, Ирака и Ливана.

При этом заместитель главы МИД Казахстана Канат Тумыш заявил тогда, что завершившаяся 21 июня в столице республики 20-я встреча в астанинском формате станет последней. 22 июня в комментарии МИД Казахстана указывалось, что власти страны готовы возобновить проведение консультаций в Астане в качестве жеста доброй воли при коллективной просьбе сторон. Переговоры по Сирии в казахстанской столице впервые состоялись в январе 2017 года.