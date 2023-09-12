Зеленский наложил вето на закон о декларировании доходов чиновников

По словам президента Украины, декларации должны быть открыты

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной радой закон, согласно которому публикация электронных деклараций о доходах госслужащих будет отложена еще на год.

"Вето. Утром поступил из Верховной рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию. Ограничения неприемлемы", - написал он в Telegram-канале.

По словам Зеленского, декларации должны быть открыты. "Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать", - добавил он.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент проголосует за поправки в 20-х числах сентября. Он намекнул, что Зеленский наложил вето на этот закон под давлением Запада. "Всем причастным спасибо. Даже так: спасибо и thank you", - написал Железняк в Telegram-канале.

5 сентября Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о возобновлении электронного декларирования доходов чиновников, согласно которому публичный доступ к реестру деклараций будет закрыт в течение года. Как сообщила депутат Ирина Геращенко, под декларирование не попадают советники офиса президента Украины и другие должностные лица, имеющие высокие коррупционные риски. После этого на сайте Зеленского появилась петиция с призывом ветировать этот закон. За два часа она набрала необходимые для обязательного рассмотрения 25 тыс. голосов. Зеленский допустил, что может наложить вето на данный закон после консультаций с вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной

Подача электронных деклараций должностными лицами на Украине была приостановлена в 2022 году после введения военного положения. Однако западные партнеры требовали возобновить эту процедуру как одну из мер противодействия коррупции. Возобновление декларирования важно для выполнения Киевом рекомендаций ЕС, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.