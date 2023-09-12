Правящая партия Грузии обратилась в Конституционный суд по вопросу импичмента президенту

Подписи в поддержку отстранения Саломе Зурабишвили находятся в процессе регистрации

ТБИЛИСИ, 12 сентября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" внесла на рассмотрение Конституционного суда собранные подписи за импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил телеканал "Имеди".

По данным телеканала, представление об импичменте внесли председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, а также четверо депутатов, которые были уполномочены это сделать. Собранные подписи в поддержку отстранения президента находятся в процессе регистрации в Конституционном суде.

Накануне комитет по процедурным вопросам парламента Грузии подтвердил подлинность 80 подписей депутатов, собранных для запуска процедуры импичмента. Для того чтобы Конституционный суд приступил к рассмотрению вопроса, необходимо было собрать не менее трети подписей депутатов, то есть 50 из 150. Для принятия решения у инстанции есть месяц. В случае подтверждения факта нарушения конституции как основания для отстранения президента парламенту дается две недели на соответствующее голосование. Для объявления импичмента необходимо две трети голосов депутатов, то есть 100 из 150.

Правящая партия 1 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.