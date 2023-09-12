СМИ: Япония намерена провести встречу глав МИД G7 в Нью-Йорке во время ГА ООН

По данным агентства Kyodo, стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Украины, поддержку Киева, а также санкции против России

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено организовать встречу министров иностранных дел Группы семи (G7) на следующей неделе в Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По их сведениям, стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Украины, поддержку Киева, а также санкции против РФ.

Это будет уже четвертая по счету встреча глав МИД "семерки" в этом году. До этого министры встречались в Мюнхене, японском городе Каруидзава и Лондоне.

Япония в настоящее время председательствует в Группе семи. Саммит G7 состоялся в мае в Хиросиме.