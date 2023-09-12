12 сентября, 08:26

Глава Saab посоветовал НАТО переосмыслить планирование поставок для военной промышленности

Гендиректор шведского концерна Микаэль Йоханссон отметил, что европейская военная промышленность нуждается в титане и литии, а также испытывает нехватку пороха и других взрывчатых веществ

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Североатлантическому альянсу следует переосмыслить свой подход к процессу оборонного планирования, в том числе к цепочкам поставок сырья и компонентов для военной промышленности. Такое мнение выразил генеральный директор шведского концерна Saab Микаэль Йоханссон в комментарии газете The New York Times.

"Необходима некоторая ясность, поскольку мы не Соединенные Штаты Европы. Каждая страна сама решает, какие возможности ей нужны", - отметил Йоханссон. По его словам, в Евросоюзе "отсутствует процесс оборонного планирования", а НАТО "должна переосмыслить" свой подход к созданию устойчивой системы поставок для предприятий, производящих боеприпасы.

Как отметил Йоханссон, европейская военная промышленность нуждается в титане и литии, а также испытывает нехватку пороха и других взрывчатых веществ. В Saab отмечают, что основными тенденциями по состоянию на сегодняшний день являются использование более близких к Европе источников сырья и диверсификация источников поставок. 

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