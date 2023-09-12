12 сентября, 09:40
Восточный экономический форум

Кнайсль считает, что Путин на ВЭФ послал россиянам сигнал об уверенности в перспективах

Экс-глава МИД Австрии отметила, что немалая часть выступления президента была посвящена тем, кто покинул Россию

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) послал россиянам сигнал об уверенности в перспективах.

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Путин принял участие в пленарном заседании ВЭФ. Трансляция завершена

Об этом заявила журналистам экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах форума.

"Это было уверенное послание различным представителям общества, немалая часть была посвящена тем, кто покинул Россию. Как подчеркнул президент, это индивидуальное решение. Но смысл [выступления] в том, чтобы приободрить общество, бизнес. Я думаю, это был призыв продолжать развиваться, сигнал об уверенности в перспективах", - сказала она. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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