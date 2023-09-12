Кнайсль считает, что Путин на ВЭФ послал россиянам сигнал об уверенности в перспективах

Экс-глава МИД Австрии отметила, что немалая часть выступления президента была посвящена тем, кто покинул Россию

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) послал россиянам сигнал об уверенности в перспективах.

Об этом заявила журналистам экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах форума.

"Это было уверенное послание различным представителям общества, немалая часть была посвящена тем, кто покинул Россию. Как подчеркнул президент, это индивидуальное решение. Но смысл [выступления] в том, чтобы приободрить общество, бизнес. Я думаю, это был призыв продолжать развиваться, сигнал об уверенности в перспективах", - сказала она.