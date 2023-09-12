Шольц впервые после травмы появился на публике без повязки на глазу

Канцлер Германии выступил с речью на международной конференции общины святого Эгидия

БЕРЛИН, 12 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц спустя неделю после получения травмы вновь появился на публике без повязки на глазу. Глава правительства выступил с речью на трехдневной международной конференции общины святого Эгидия, которая проходит в Берлине под девизом "Решиться на мир. Религии и культуры в диалоге".

65-летний политик около недели назад получил травму, упав во время пробежки в Потсдаме. Охранники оказали канцлеру Германии первую помощь. 4 сентября Шольц опубликовал первое фото после получения травмы. Во время публичных мероприятий, в том числе на саммите G20 в Индии, он с тех пор ходил с черной повязкой на правом глазу.