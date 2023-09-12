NHK: премьер Японии в ходе перестановок в кабмине поменяет глав МИД и Минобороны

По данным телеканала, внешнеполитическое ведомство вместо Ёсимасы Хаяси, который занимает этот пост с 2021 года, возглавит Ёко Камикава

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе предстоящих 13 сентября перестановок в правительстве назначит новых министров иностранных дел и обороны. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, внешнеполитическое ведомство вместо Ёсимасы Хаяси, который занимает этот пост с 2021 года, возглавит Ёко Камикава. Она трижды была министром юстиции. В случае назначения Камикава станет третьей женщиной на посту министра иностранных дел в истории страны.

Перестановки в кабмине коснутся и министра обороны, сообщает NHK. По его сведениям, вместо Ясукадзу Хамады этот пост займет Минору Кихара - член фракции экс-главы МИД Тосимицу Мотэги в Либерально-демократической партии. Также Кисида намерен сменить министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Тэцуро Номуру, который в общении с журналистами использовал термин "загрязненная вода", говоря о сбрасываемой с АЭС "Фукусима-1" в океан очищенной от радиации воде, отмечает телеканал.

Согласно его данным, министр по вопросам цифровизации Таро Коно сохранит свой пост, несмотря на общественную критику ввиду проблемы с соединением в одной пластиковой карте функций удостоверения личности и медицинского страхования. Также в кабмине на своих постах останутся министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и глава Минфина Сюнъити Судзуки.

За счет перестановок Кисида рассчитывает изменить тенденцию к снижению уровня поддержки правительства со стороны населения. По данным последних опросов, этот показатель находится на отметке около 40%, а уровень неодобрения составляет примерно 50%.