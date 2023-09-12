Экс-премьер Азаров обратил внимание на нездоровый вид Зеленского

Политик отметил, что, "как утверждают злые языки", это связано "с чрезмерным употреблением субстанций и пьянством"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский имеет серьезные проблемы со здоровьем, и эти проблемы нарастают. Такое мнение высказал бывший глава правительства Украины Николай Азаров, обративший внимание на изменения во внешности украинского лидера.

"Поездки Зеленского на Запад - не только попытки "выбить" из партнеров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьезных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают! В самой Украине люди месяцами обсуждают изменившуюся внешность Зеленского, сравнивая его нынешний вид с тем, как он выглядел еще пару лет назад", - написал Азаров в Telegram-канале По словам экс-премьера, за это время у Зеленского изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами темные круги. "К тому же на некоторых видеороликах президенту трудно дышать, у него заторможены движения, он резко дергается. И если два года назад Зеленский был молод, свеж, много улыбался, у него горели глаза, и практически не было морщин, то сейчас проблемы со здоровьем у него явно усугубились", - отметил Азаров.

При этом он добавляет, что, как утверждают злые языки, эти изменения в облике президента связаны не с беспокойством за Украину и ее народ в военное время, а "с чрезмерным употреблением субстанций и пьянством".