Кнайсль заявила, что Киев атаками беспилотников на РФ пытается давить психологически

По словам экс-главы МИД Австрии, эти попытки не приносят этого эффекта

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Попытки Киева атаковать территорию РФ с помощью беспилотников предпринимаются, чтобы психологически надавить на россиян, но не приносят этого эффекта. Об этом заявила ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Ведение боевых действий с помощью дронов, как мы знаем, не является решающим с военной точки зрения. Это психологические атаки против российского населения. Я сама особо не ощутила этих попыток атак, и у меня нет ощущения, что кто-либо в Москве или где-то еще панически реагирует на них", - сказала она.

Кнайсль также рассказала, что в России ей доводится водить машину, и на случай проблем с навигацией она возит с собой бумажную карту.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.