Медведчук: Зеленский хочет принудить Запад воевать за его личные политические интересы

Бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявил, что Зеленский "сам лично уничтожил свободу слова, демократию и законность", причем еще до начала боевых действий в стране

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, утративший поддержку собственного народа, надеется принудить западные страны воевать за его амбиции, однако им это не нужно. Такое мнение выразил бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Поскольку народ Украины воевать за его [Зеленского] амбиции уже не хочет, то это должен сделать Запад. Зеленский уже давно не со своим народом, избравшим его как президента мира. Сегодня он пытается командовать Западом, чтобы спрятаться от ответственности перед своим народом за разрушение страны, за предательство своих избирателей, за неумение управлять страной честно и эффективно. Зеленский наивно полагает заставить Запад воевать за его личные политические интересы, что невозможно в принципе. Но сегодня другого пути у него нет", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

При этом, по словам политика, Зеленский, надеясь принудить западные страны воевать за его амбиции, одновременно всю ответственность за крушение своих планов "пытается спихнуть на Запад, который ему недостаточно помогает". В то же время соцопросы на Украине показывают, что народ считает иначе, так как рейтинги власти падают, а президент, по мнению населения, "несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве, военных администрациях". "То есть сами украинцы склонны обвинять в неудачах не Запад, а именно президента и его власть", - подчеркнул политик.

Он отметил, что Зеленский "сам лично уничтожил свободу слова, демократию и законность", причем еще до начала боевых действий в стране. "Дальнейшая война приведет к окончательному уничтожению государственности Украины, а прекращение военных действий - к уничтожению режима Зеленского. Но президент Украины настолько самовлюблен, что готов пожертвовать не только государством, своим народом, который он обрек на смерти и лишения, но и народами Европы, которым он уже несет тотальную войну. И вопрос времени, когда это на Западе станет окончательно очевидным", - заключил Медведчук.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.